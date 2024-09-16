Skuter Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hipodrom Caddesi'nden Yenimahalle istikametine seyir halindeki bir otomobil, aynı istikamette giden elektrikli skutere çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli skuter sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kaza nedeniyle Hipodrom Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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