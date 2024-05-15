Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıda yaralandı

Güncel

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Slovakya Haber Ajansının (TARS) haberinde, Trencin bölgesinde yer alan Handlova'daki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.

Haberde, silahlı saldırıda, Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Başbakan'ın sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamada ise suikast girişiminde bulunulan Fico'nun vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, hayati tehlikesi bulunan Başbakan'ın, saldırıya uğradığı Handlova'dan başkent Bratislava'ya yaklaşık 215 kilometre uzaklıktaki Banska Bystrica eyaletine helikopterle aktarıldığı ifade edildi.

Öte yandan, emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, basına yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun hala Banska Bystrica eyaletindeki Roosvelt Hastanesi'nde ameliyatının sürdüğünü ve durumunun "son derece ciddi" olduğunu söyledi.

Kalinak, henüz kendisine "iyi bir haberin" ulaşmadığını, ameliyatı yapan doktorlara güvendiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok da Fico'ya suikast girişiminde bulunan saldırganın 5 el ateş ettiğini belirterek, menfur olayın her yönüyle aydınlatılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Estok, saldırganın cumhurbaşkanı seçimi sonrasında bu eylemi gerçekleştirme kararı aldığını, "saldırının ilk bilgilere göre açıkça siyasi amaçlı olduğunu" bildirdi.

Slovakya basını saldırgana ilişkin detayları paylaştı

Slovak basını, Başbakan Fico'ya suikast girişiminde bulunan kişinin 71 yaşındaki sol görüşlü Juraj C. olduğu iddiasında bulundu.

Amatör yazar olan şahsın ülkenin batısında yer alan Levice kentinde yaşadığı ifade edildi. Saldırganın sol görüşlü kişilerin bir araya geldiği DUHA Edebiyat Kulübüne sıklıkla gittiği belirtildi.

Bu arada Fico'nun son durumuna ilişkin de detay paylaşan ülke basını, saldırıda yaralanan Başbakan'ın ameliyatının sürdüğünü aktardı. Basın, başbakanın birçok organında zarar oluştuğu için ameliyatın daha uzun süreceği bilgisine yer verdi.

Fico'nun dikkati çeken görüşleri ve kariyeri

Fico, Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı olarak 30 Eylül 2023'te yapılan milletvekili seçimlerini kazanarak ülkede 3'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı.

Göreve gelir gelmez ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarını durduran Fico, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya yakın siyasi yaklaşımları nedeniyle eleştirildi.

Ukrayna'da çözümün silah yardımıyla mümkün olmayacağı görüşünü savunan Fico, Ukrayna'da barıştan yana olduğunu dillendiriyor.

Siyasi hayatına 1990'da dönemin Demokratik Sol Partisinde başlayan Fico, 1992'de ilk defa milletvekili seçilerek meclise girdi. Bu partiden 1999'da ayrılan Fico, aynı yıl SMER'yi kurdu.

Fico, SMER'in Genel Başkanı olarak girdiği Haziran 2006'daki erken seçimleri kazanarak 4 yıllığına başbakanlık görevini yürüttü.

Ülkede 2010'da yapılan seçimlerde SMER oylarını yükseltse de Fico, 2010-2012 arasında Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Daha sonra 2012'de bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Fico, bu görevi 2018'e kadar sürdürdü. Fico, Slovakya'da genç gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesi sonrasında artan baskılar nedeniyle Mart 2018'de görevinden istifa etmek durumunda kaldı.