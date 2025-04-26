Sofya'da 23 Nisan Şenliği

Bulgaristan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın konutunda kutlama şenliği düzenlendi.

Şenlik, Kurtuluş Savaşı'nda ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Bulgaristan ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Uyanık, ev sahipliğini yaptığı etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 105 yıl önce açıldığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini anımsattı.

Türkiye'nin dış diplomatik temsilciliklerinde 23 Nisan için her yıl kutlama düzenlendiğini belirten Uyanık, "Biz biliyoruz ki siz çocuklar sadece ailenizin değil, aynı zamanda ülkemizin de neşesi, umudu ve geleceğisiniz." dedi.

Uyanık, Türkiye'nin çocuklarından beklentisinin büyük olduğunu kaydederek, "Hayal kurun, çok kitap okuyun, spor yapın, oyun oynayın, arkadaşlar edinin ama her şeyden önce iyi kalpli ve çalışkan olun. Çünkü siz, bir gün geleceğin öğretmenleri, doktorları, sanatçıları, bilim insanları, büyükelçileri olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Programda Sofya Büyükelçiliğinin 23 Nisan vesilesiyle düzenlediği "Hayalimdeki Dünya" temalı çocuk kompozisyon yarışmasında dereceye giren İrem Mehmed ve Nur Çokol eserlerini okudu.

Sofya'daki sağır-dilsizler okulu öğrencilerinin dans gösterisiyle devam eden şenlikte piyano resitali yapıldı. Büyükelçilik konutu bahçesinde toplanan çocuklar, burada kurulan oyun köşesinde animatörler eşliğinde eğlendi.