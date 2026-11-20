Söke'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan iki kişi Söke Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Fatma Kandemir (65) idaresindeki 07 F 3895 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolunun Sazlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, E.K. yönetimindeki 34 NZG 883 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu B.K, ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kandemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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