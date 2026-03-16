Söke'de Tır Yayaya Çarptı

Aydın'ın Söke ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yenikent Mahallesi'nde, A.K. yönetimindeki 09 AGA 933 plakalı tır manevra yaptığı esnada Bahar Durmaz'a (52) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır şoförü gözaltına alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?