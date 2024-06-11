Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Solhan ilçesinde yapılan törende, Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ve Karivan Gıda Su ve Ambalaj Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi Hüseyin Tütünen bir araya geldi. İmzalanan protokolle, LGS sınavında başarılı olan öğrencilere burs verilecek ve üniversiteye yerleştikleri takdirde burs almaya devam edecek.

11.06.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen törene, Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, Karivan Gıda Su ve Ambalaj Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi Hüseyin Tütünen katıldı.

Kaymakamı Çetin, "Afet, deprem gibi zor zamanlarda her zaman yanımızda bizlere destek olan firmamız bugün de çocuklarımızın yanında. Çok kıymetli çok değerli bir işe imza atmışlardır. Özellikle Solhan'da kazandıklarını tekrar Solhan'da yatırıma dönüştürmeyi, çocukların geleceğine yatırım yapmalarını çok önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan protokolle hayırlı bir işe imza atıldığını belirten Çiftçi, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İmzalanan protokolle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda, Türkiye geneli yüzde 7'lik dilime giren ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı sınav esasına göre ortaöğretim kurumlarını tercih eden öğrencilere burs verilecek. Ayrıca, burs alan öğrencilerin mezun oldukları yıl herhangi bir üniversiteye yerleştikleri taktirde burs almaya devam edecek.

Kaynak: AA

Muhammed Çetin, Solhan, Burs, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:10:36. #1.11#
SON DAKİKA: Solhan ilçesinde eğitimde iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement