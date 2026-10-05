Soma'da 5 işçi ölümü soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Soma'da 5 işçi ölümü soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı adliyeye sevk edildi

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Soma'daki madende 1 Ekim'deki göçükte 5 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan genel müdür dahil 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Göçükte toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
İş Kazası3. SayfaGüncelSomaSon Dakika

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SON DAKİKA: Soma'da 5 işçi ölümü soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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