Soma'da 5 işçi ölümü soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı adliyeye sevk edildi

Soma'da 5 işçi ölümü soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soma'daki madende 1 Ekim'deki göçükte 5 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan genel müdür dahil 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Göçükte toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5'inin cesedine ulaşılmıştı.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.
Kaynak: AA
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