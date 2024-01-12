 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Somali'de minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Somali'de minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'dan Qoryooley'e seyahat eden minibüse düzenlenen bombalı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmazken, terör örgütü Eş-Şebab'ın başkentteki havan saldırısında 1 BM görevlisinin öldüğü açıklandı. Somali hükümeti, Eş-Şebab'ı bitirmek için operasyonlarını hızlandırırken, misilleme saldırıları devam ediyor.

Somali\'de minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi öldü
12.01.2024 - 20:49,
Abone Ol

Somali'de sivilleri taşıyan minibüse düzenlenen bombalı saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik Sorumlusu Ahmed Hüseyin, AA muhabirine, Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Hüseyin, minibüsün başkent Mogadişu'dan Qoryooley'e seyahat ettiğini bildirdi.

Qoryooley'in dışında yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Hüseyin, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Eş-Şebab, BM personelini öldürdü

Öte yandan, dün, başkent Mogadişu'da yapılan havan saldırısında 1 Birleşmiş Milletler (BM) görevlisinin öldüğü açıklandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali hükümetinin Eş-Şebab'ı bitirmek için ülke çapında operasyonlarını hızlandırması sonrasında örgütün şehirlerde misilleme saldırıları sürüyor.

Afrika Birliği barış gücü misyonunun, bu yıl sonunda ülkeden tamamen çekilerek güvenliği Somali ordusuna devretmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Mogadişu, Somali, Saldırı, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi öldü - Son Dakika


19:51
Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:02
İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı

Son Dakika
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:02 İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 21:20:54. #1.13#
SON DAKİKA: Somali'de minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement