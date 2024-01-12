Somali\'de minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi öldü

Somali'de sivilleri taşıyan minibüse düzenlenen bombalı saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi.
Güvenlik Sorumlusu Ahmed Hüseyin, AA muhabirine, Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Hüseyin, minibüsün başkent Mogadişu'dan Qoryooley'e seyahat ettiğini bildirdi.
Qoryooley'in dışında yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Hüseyin, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Eş-Şebab, BM personelini öldürdü
Öte yandan, dün, başkent Mogadişu'da yapılan havan saldırısında 1 Birleşmiş Milletler (BM) görevlisinin öldüğü açıklandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Somali hükümetinin Eş-Şebab'ı bitirmek için ülke çapında operasyonlarını hızlandırması sonrasında örgütün şehirlerde misilleme saldırıları sürüyor.
Afrika Birliği barış gücü misyonunun, bu yıl sonunda ülkeden tamamen çekilerek güvenliği Somali ordusuna devretmesi planlanıyor.
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