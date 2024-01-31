Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da askeri üs olarak kullanılan stadyum sporseverlere hizmet vermeye başladı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da uzun yıllar askeri üs olarak kullanılan stadyum artık sporseverlere hizmet veriyor.

Farklı güçler tarafından yaklaşık 30 yıl boyunca askeri üs olarak kullanılan Mogadişu Stadyumu yenilenerek 2020'de yeniden hizmete girdi.

Stadyumda yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez ay başında düzenlenen eyaletler arası futbol turnuvası, ülkenin dört bir yanından binlerce kişiyi başkentte buluşturdu.

Pazartesi günü düzenlenen turnuvanın finalinde Hirşabelle ve Galmudug eyaletleri karşılaştı. Galip gelen ekip Galmudug oldu.

Her iki takımın taraftarlarının da coşku içinde stadyumu doldurması ülkede normalleşmenin göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Sabote teşebbüsü turnuvaya mani olmadı

Maçın heyecanını yaşayabilmek için sabahın erken saatlerinde stada gelen Somalili taraftarlar, stadın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yetkililer, turnuvaya katılan tüm Somalilerin güvenliği için geniş önlemler alsa da 25 Ocak'taki intihar saldırısı engellenemedi. Maç sırasında, stadyuma 1 kilometre uzaklıkta düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu maçı izleyen taraftarlardan Hidig Şuayb Qadar, AA muhabirine, patlama nedeniyle yükselen dumanların stadyum içinden görülmesine rağmen maçın devam ettiğini söyledi.

Qadar, "Eskiden savaş alanı olan stadyum şu anda tekrar açıldığı için insanlar mutlu. İçeride binlerce insan var, dışarıda da bir o kadar içeri girmek isteyen insan vardı." dedi.

Qadar ayrıca, Mogadişu Stadyumu'nun, Somali'nin iç savaş döneminde askeri üs olarak kullanıldıktan sonra yıllarca kaderine terk edildiğini kaydetti.

Askeri üs olarak kullanıldı

Siad Barre yönetimi sırasında, 1977'de, Çinli mühendisler tarafından inşa edilen stadyum 1980'de Afrika'nın en büyük stadyumu olarak biliniyor ve aynı anda 40 binden fazla kişiyi ağırlayabiliyordu.

Merkezi hükümetin dağılmasının ardından, 30 yıl boyunca ülkeye farklı yollardan gelen çeşitli güçler tarafından üs olarak kullanılan stadyum, 1990'lı yıllarda, özellikle Pakistan'dan gelen Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerince kullanıldı.

2007-2009 yıllarında Mogadişu'ya giren Etiyopya askerlerince üs olarak kullanılan stadyum, 2009-2011 yıllarında da Eş-Şebab terör örgütünün askeri eğitim merkezi oldu.

Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), stadyumu 2011-2018 yıllarında üs olarak kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu liderliğindeki hükümet, Ağustos 2018'de Afrika Birliği Somali Misyonu'ndan (AMISOM) stadyumun kontrolünü devraldı ve ardından yeniden inşa çalışmalarına başladı.

Yeniden inşa edilerek 2020'de açılan Mogadişu Stadyumu, ülkede sporun canlanmasına önemli katkı sağladı.