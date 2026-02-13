Somalili Bakan Nur'a göre Türkiye ile doğrudan deniz taşımacılığı hattının kurulması stratejik gereklilik Açıklaması

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Somali ile Türkiye arasındaki ticaret düzeyinin, mevcut lojistik yapıdan daha ileri seviyeye ulaştığını belirterek, iki ülke arasında doğrudan deniz taşımacılığı hatları kurulmasının gerekli olduğunu söyledi.

Bakan Nur, İstanbul'da düzenlenen 2. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Konferansa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nur, "İstanbul gibi tarih boyunca kıtaları, medeniyetleri ve ticaret yollarını birbirine bağlamış bir şehirde ulaştırma bağlantısını konuşmak son derece anlamlı." dedi.

Nur, konferansın temasının teknik altyapı konusunun ötesinde "dayanışma, ortak refah ve stratejik dayanıklılık meselesi" olduğunu dile getirdi.

Küresel tedarik zincirlerinin kırılganlaştığı ve alternatif ticaret koridorlarının yeniden şekillendiği dönemden geçildiğine işaret eden Nur, limanlar ve lojistik ağların artık ekonomik güvenliğin temel unsurları arasında yer aldığını belirtti.

"Bu nedenle mesele, rekabet değil tamamlayıcılıktır. Bütün dünyanın kazanacağı bir sistemin kurulmasıdır." ifadesini kullanan Nur, bağlantısallığın bugün yalnızca ekonomik değil aynı zamanda "güvenlik ve istikrar kavramının da yeni tanımı" haline geldiğini vurguladı."

"Dünya ticaretinin güvenliği, Somali kıyılarının güvenliğiyle doğrudan bağlantılı"

Nur, Somali'nin tarihsel olarak küresel ticaretin merkezinde yer aldığını belirterek, ülkesinin Afrika, Arap Yarımadası, Güney Asya ve Hint Okyanusu havzası arasında doğal köprü işlevi gördüğünü söyledi.

Somali'nin jeostratejik konumuna dikkati çeken Nur, "Dünya ticaretinin güvenliği, Somali kıyılarının güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Afrika Boynuzu'nda istikrar sağlanmadan Kızıldeniz ve Hint Okyanusu havzasında tam güvenlikten söz etmek mümkün değildir." diye konuştu.

Nur, bundan dolayı güçlü ve istikrarlı Somali'nin "güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir küresel ticaret" anlamına geldiğini vurguladı.

"Görevimiz, Somali'nin keşfedilmemiş potansiyelini dünyaya sunmaktır"

Somali limanlarının yalnızca ulusal değil bölgesel işleve de sahip olduğunu belirten Nur, "Somali, Doğu Afrika'daki denize kıyısı olmayan ülkeler için de hayati bir kapıdır." dedi.

Bakan Nur, Somali limanlarının kapasitesinin geliştirilmesinin sadece ülkenin kalkınması için değil Doğu Afrika'nın ekonomik entegrasyonu, tedarik zinciri dayanıklılığı ve bölgesel refahı açısından da stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Nur, "Bizim görevimiz, yalnızca altyapı inşa etmek değildir. Bizim görevimiz, Somali'nin keşfedilmemiş potansiyelini dünyaya sunmaktır. Hint Okyanusu'nun merkezinde yer alan, genç ve dinamik nüfusa sahip, zengin deniz kaynakları ve stratejik konumuyla Somali, küresel ticaret sistemine daha güçlü şekilde entegre olmayı hak etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu amaçla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Nur, "Yeni Mogadişu Limanı Projesi, bu vizyonun en önemli adımıdır. Tüm fizibilite süreçleri tamamlanmış olup ihale aşamasına geçilmiştir." dedi.

Nur, bu projenin yalnızca Somali'nin değil bölgenin lojistik kapasitesini dönüştürecek nitelikte olduğunu kaydederek, yatırımcıları ve özel sektör temsilcilerini Somali limanlarının kapasite geliştirme sürecine katkı sunmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki ziyareti "tarihi dönüm noktası"

Türkiye ile ilişkilere de değinen Nur, iki ülke arasındaki işbirliğinin insani dayanışmayla başlayıp stratejik ortaklığa dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Mogadişu'ya yaptığı ziyareti hatırlatan Nur, "2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mogadişu ziyareti, Somali için tarihi bir dönüm noktası olmuştur. O ziyaret, yalnızca diplomatik bir adım değil zor zamanlarda gösterilmiş güçlü bir dayanışma iradesidir." ifadelerini kullandı.

Nur, ikili ilişkilerin savunmadan enerjiye, eğitimden altyapıya, balıkçılıktan uzaya, uzaydan denizcilik sektörüne kadar geniş alana yayıldığını, artık "yardım temelli değil yatırım, üretim ve ortak kalkınma temelli" olduğunun altını çizdi.

Türkiye-Somali doğrudan deniz taşımacılık hattı stratejik gereklilik

Türkiye ile Somali arasındaki ticaret hacminin ve ekonomik etkileşimin son yıllarda ciddi şekilde arttığına dikkati çeken Nur, "Mevcut ticaret düzeyi, mevcut lojistik yapıdan daha ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye ile Somali arasında doğrudan deniz taşımacılığı hatlarının kurulması, artık stratejik bir gereklilik haline gelmiştir." görüşünü paylaştı.

Nur, Türkiye ile Somali arasında doğrudan deniz taşımacılığı hatları kurulmasının maliyetleri düşüreceğini, süreyi kısaltacağını ve ticari hacmi artıracağını ifade etti.

Bu adımın, aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Afrika'daki karayla çevrili ülkelere erişimini hızlandıracağını vurgulayan Nur, bu yönde teknik ve diplomatik çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

"Biz, Somali olarak rekabet eden değil tamamlayan bir aktör olmak istiyoruz. Bağlantısallığı artıran, dayanıklılığı güçlendiren ve bölgesel refahı birlikte inşa eden bir denizcilik ve ulaştırma vizyonuna sahibiz." diyen Nur, Türkiye ile işbirliğini bu anlayış çerçevesinde daha da derinleştirmeye kararlı olduklarını vurguladı."

Bakan Nur, güçlü Somali'nin yalnızca ülkesi için değil Doğu Afrika, İslam dünyası ve küresel ticaret için istikrar ve güven kaynağı olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.