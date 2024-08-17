Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki sansür emirlerine uymayacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki sansür emirlerine uymayacağını açıkladı

Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki sansür emirlerine uymaması halinde tutuklanmakla tehdit edildiğini belirterek, ofisini kapatma kararı aldığını duyurdu. Platformun sahibi Elon Musk, kararın zor olduğunu ancak sansürü kabul etmeyeceklerini ifade etti.

17.08.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya platformu X, temsilcisinin Brezilya'daki sansür emirlerine uymaması halinde "tutuklanmakla tehdit edildiğini" belirterek, bu ülkedeki ofisini "derhal" kapatma kararı aldığını duyurdu.

X'in Küresel Hükümet İlişkilerinden sorumlu departmanından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün gece Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde "tutuklamakla tehdit ettiği" belirtildi.

Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, personelin güvenliğini korumak adına Brezilya'daki ofisin "derhal geçerli olmak üzere kapatılması" kararı alındığı vurgulandı.

X hizmetinin Brezilya halkına sunulmaya devam edileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu.

X'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu aktararak, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

ankara, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki sansür emirlerine uymayacağını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
22:15 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan ’’maymun çiçeği virüsü’’ açıklaması: Türkiye’de görülmedi Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ''maymun çiçeği virüsü'' açıklaması: Türkiye'de görülmedi
20:06 Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’ye ait villa yangınla kül oldu Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:32 Kahramanmaraş’ta çiftçiler eylem yaptı Kasa kasa domatesi yola döktüler Kahramanmaraş'ta çiftçiler eylem yaptı! Kasa kasa domatesi yola döktüler
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 23:25:51. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki sansür emirlerine uymayacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement