Sporcu Nil Aktaş, Lüleburgaz Kaymakamı'na ziyarette bulundu

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Sırbistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 49 kiloda altın madalyayla tamamlayan sporcu Nil Aktaş, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti.

Yüce, ziyarette, sporcu Aktaş'ın başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden Yüce, kaymakamlık olarak başarılı sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Yüce, Aktaş'a başarılarının devamını diledi.

Fikir maratonu yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde "Gençler Geleceği Planlıyor" temasıyla fikir maratonu yapıldı.

Lüleburgaz İnovasyon Merkezince Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde gerçekleştirilen fikir maratonuna 15-19 yaş arası gençler katıldı.

Lüleburgaz Belediyesinin 2024-2029 stratejik planında genç bakış açısının yer alması amacıyla gerçekleştirilen maratonda, eğitim, girişimcilik, temalı yıllar, birlikte yaşam, ortak kent değerleri üretimi, engelsiz yaşam, sürdürülebilirlik ve iklim, dijitalleşme ve inovasyon konularında sosyal etki odaklı çözüm önerileri ele alındı.

Jüri değerlendirmesinde "Lüleburgaz Gençlik Festivali" konulu fikir birinci, "Lüleburgaz Evcil Hayvan Tesisi" konulu fikir ikinci, "Yeşil Gübre" konulu fikir ise üçüncü oldu.

Maratona katılan takımlara katılım belgeleri verildi.

Buğday hasadı yapıldı

Lüleburgaz Belediyesince ekimi gerçekleştirilen buğday hasat edildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli'de hasat çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Üreten belediye anlayışı ile hububat üretimlerinin devam ettiğini ifade eden Gerenli, buğdaydan elde edilecek unun ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.