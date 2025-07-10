Srebrenitsa'da yarın düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Srebrenitsa'da yarın düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor

10.07.2025 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülenler ve bu yıl defnedilecek 7 kurban için yarın yapılacak anma töreninin hazırlıkları devam ediyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülenler ve bu yıl defnedilecek 7 kurban için yarın yapılacak anma töreninin hazırlıkları devam ediyor.

Anma töreninin yapılacağı alanlarda Srebrenitsa anneleri için bölümler hazırlandı, ülke içi ve dışından gelen birçok gazeteci de yerini aldı.

Öte yandan, Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden başlayan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.

Daha önceki yıllarda yakınlarını defneden bazı kurban yakınları da mezarların başında dua ederek, gözyaşı döktü. Srebrenitsa'ya turist olarak gelen birçok kişi de cenazelerin bulunduğu alanı ve şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Mezarlıklar arasında hiç görmediği dedesinin mezar taşına sarılan küçük yaştaki Nuriye Hamzic dikkati çekti.

Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılan atlılar da bu yıl ilk kez törenlere geldi.

Bu yıl defnedilecek 7 kurbanın cenazesi yarın yapılacak törenlerin ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Politika, Kültür, Güncel, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa'da yarın düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran kaza Motosikletlinin ayağı koptu Kan donduran kaza! Motosikletlinin ayağı koptu
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
ABD’den çok konuşulacak ’yaptırım’ kararı Aralarında Türkiye de var ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
Üsküdar Belediye Meclisi’nde ’baklava’ gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Yaşlı kadın yanarak can verdi Eşi kaçarken gözaltına alındı Yaşlı kadın yanarak can verdi! Eşi kaçarken gözaltına alındı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur

14:45
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
13:43
Doktordan tıbbi sekretere taciz Detaylar mide bulandırdı
Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı
13:41
Şile Belediyesi’ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
Şile Belediyesi'ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
01:10
Burhanettin Duran kimdir
Burhanettin Duran kimdir?
00:04
Hükümet karşıtı protestolar Kenya’yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
00:03
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
00:03
Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
23:33
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
23:01
Hamas, Trump’ın Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
22:15
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 16:46:31. #7.11#
SON DAKİKA: Srebrenitsa'da yarın düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.