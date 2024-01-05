St. Petersburg\'da 74 yılın en soğuk günü yaşandı

ST. PETERSBURG, 5 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın ikinci en büyük kenti olan St. Petersburg'da Perşembe günü sıcaklık eksi 25,3 santigrat dereceye indi. Kentin baş hava tahmin uzmanı Alexander Kolesov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada kentte son 74 yılın en soğuk gününün yaşandığını söyledi.

Uzmana göre bir önceki rekor, sıcaklığın eksi 25,1 santigrat dereceye düştüğü 4 Ocak 1950 tarihinde kırılmıştı.

Kolesov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, St. Petersburg genelinde sıcaklığın eksi 25 santigrat derece olduğunu, kentin güney ve doğu kesimlerindeyse eksi 28 santigrat dereceye kadar indiğini kaydetti. Leningrad Oblastı'nın kuzeydoğu kesimindeyse sıcaklık eksi 36 dereceye kadar düştü.