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St. Petersburg'da 74 yılın en soğuk günü yaşandı - Son Dakika
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St. Petersburg'da 74 yılın en soğuk günü yaşandı

Rusya'nın ikinci en büyük kenti olan St. Petersburg'da sıcaklık eksi 25,3 santigrat dereceye düşerek son 74 yılın en soğuk günü olarak kaydedildi. Kentin baş hava tahmin uzmanı Alexander Kolesov, bir önceki rekorun 1950 yılında kırıldığını belirtti. Sıcaklık, kentin güney ve doğu kesimlerinde eksi 28 santigrat dereceye kadar indi.

St. Petersburg\'da 74 yılın en soğuk günü yaşandı
05.01.2024 - 09:29,
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ST. PETERSBURG, 5 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın ikinci en büyük kenti olan St. Petersburg'da Perşembe günü sıcaklık eksi 25,3 santigrat dereceye indi. Kentin baş hava tahmin uzmanı Alexander Kolesov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada kentte son 74 yılın en soğuk gününün yaşandığını söyledi.

Uzmana göre bir önceki rekor, sıcaklığın eksi 25,1 santigrat dereceye düştüğü 4 Ocak 1950 tarihinde kırılmıştı.

Kolesov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, St. Petersburg genelinde sıcaklığın eksi 25 santigrat derece olduğunu, kentin güney ve doğu kesimlerindeyse eksi 28 santigrat dereceye kadar indiğini kaydetti. Leningrad Oblastı'nın kuzeydoğu kesimindeyse sıcaklık eksi 36 dereceye kadar düştü.

Kaynak: Xinhua
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