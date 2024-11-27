Starmer'dan Lübnan Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Starmer'dan Lübnan Ateşkesi Açıklaması

Keir Starmer, Lübnan'daki ateşkesin sivillere rahatlama sağlayacağını ve kalıcı barış çağrısında bulundu.

27.11.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ve Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'daki ateşkesin bölgedeki siviller için önemli bir rahatlama olacağını kaydetti.

Starmer, İsrail ve Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'da ateşkese ilişkin yaptığı yazılı açıklamada bu anlaşmanın uzun süredir beklendiğini ifade etti.

Ateşkesin, çatışmaların bedelini aylardır ödeyen bölgedeki sivil halka önemli bir rahatlama getireceğini vurgulayan Starmer, "Bu anlaşma şimdi, iki taraftaki sivillerin evlerine dönmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanan kalıcı bir siyasi çözüme dönüşmeli." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, ülkesi ve müttefiklerinin Orta Doğu'da kalıcı barış için çalışmayı sürdüreceğini belirterek, " Gazze'de ateşkes anlaşmasına, esirlerin salıverilmesine ve ihtiyaç duyulan insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik acil bir ilerleme görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer'dan Lübnan Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:52 İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes için saat veren Biden’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
09:37 Beşiktaş’ta bileti kesilen ilk isim belli oldu Beşiktaş'ta bileti kesilen ilk isim belli oldu
09:24 Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti
09:17 Ankara’da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı Ankara'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı
09:15 Makyajsız hali İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 03:19:08. #1.13#
SON DAKİKA: Starmer'dan Lübnan Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.