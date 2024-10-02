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Starmer'dan Lübnan Uyarısı

İngiltere Başbakanı Starmer, Lübnan'daki durumu tehlikeli buluyor ve vatandaşların ayrılmasını önerdi.

02.10.2024 00:46
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan'daki durumun daha da tehlikeli hale geldiğini belirterek, bu ülkede bulunan vatandaşlarının Lübnan'dan bir an önce ayrılması tavsiyesini yineledi.

Starmer, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırının başlamasının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"İran rejiminin masum İsraillilere zarar verme, zaten tehlikeli olan durumu daha da tırmandırma ve bölgeyi bir uçurumun eşiğine getirme girişimini şiddetle kınıyorum" diyen Starmer, İsrail'in kendisini savunma hakkına destek verdiklerini kaydetti.

Starmer, İran'ı ve Hizbullah'ı İsrail'e yönelik saldırılara son vermeye çağırarak, İran'ın uzun yıllardır Orta Doğu'yu tehdit ettiğini ifade etti.

"İsrail'in kendi halkı için haklı güvenlik talebini destekliyoruz" değerlendirmesini yapan Starmer, bölge ülkeleri ve Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde Lübnan ve Gazze'de siyasi çözüme alan açılması gerekliliğine vurgu yaptığını dile getirdi.

Starmer, bölgenin bir uçuruma sürüklenmesi ve yapılacak yanlış hesaplardan endişe duyduğunu da ifade ederek, "Lübnan'daki durum giderek daha tehlikeli hale geliyor. Hala Lübnan'da olan İngiliz vatandaşlarına yaptığım tavsiyeyi yineliyorum. Hemen terk etmelisiniz. Hükümet yetkililerine oradaki mevcudiyetinizi internet sitesi üzerinden bildirmelisiniz." dedi.

Starmer, İngiliz vatandaşlarının tahliyesi için bir uçak kiralandığını, başka imkanları olanların ise Lübnan'ı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan, İran'a karşı İsrail'e askeri destek verilip verilmeyeceği konusunda, "Bu henüz yeni bir gelişme. Ancak şunu söylemeliyim ki İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyoruz." diye konuştu.

Starmer, İngiltere'nin ateşkes çağrılarının yanıtsız kalmasına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesinde) Bölgenin bir uçurumun kenarında olduğu ve yanlış hesap yapma riskinin çok yüksek olduğuna ilişkin endişelerimi dile getirip her alanda tansiyonu düşürme yolu aramamız gerektiğini söyledim. Nihayetinde tek çözüm, siyasi bir çözümdür. Çağrılarım her zaman tansiyonu düşürmek ve siyasi çözüme gidecek yol için şartları ve alanı oluşturmak yönünde oldu. Netanyahu'yla ayrıca Gazze'deki ateşkesi ve esirlerin koşulsuz ve acilen salıverilmesini konuşma şansım oldu."

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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