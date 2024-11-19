Starmer ve Modi Serbest Ticaret Anlaşmasını Görüştü - Son Dakika
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Starmer ve Modi Serbest Ticaret Anlaşmasını Görüştü

İngiltere ve Hindistan, STA görüşmelerine 2025'te devam edeceğini duyurdu.

19.11.2024 11:49
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konusunu ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numaradan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Starmer, Hindistan'la STA'ya ilişkin müzakereleri sürdürmekte kararlı olduklarını ve bu görüşmelerin 2025'te yeniden başlayacağını belirtti.

Hindistan Başbakanı Modi, sosyal medya platformu X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, İngiltere'yle kapsamlı stratejik ortaklığın ülkesi için "muazzam öncelik" taşıdığını ifade etti.

Modi, Starmer'la teknoloji, yeşil enerji, güvenlik, inovasyon ve teknoloji alanlarında "yakın çalışmak" istediklerini kaydetti.

İngiltere ile Hindistan arasında STA'ya ilişkin müzakereler, Ocak 2022'de başlamıştı. Müzakereler, iki ülkedeki seçimler nedeniyle sekteye uğramıştı.

Kaynak: AA

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