Stockholm\'de Filistin\'e Destek Gösterisi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan yüzlerce kişi, Stockholm Belediyesine yürüdü.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkentteki Odenplan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği "savaş suçlarını" sonlandırmasını istedi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan yüzlerce gösterici, daha sonra Stockholm Belediyesine yürüdü.

ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin İsrail'in işlediği "savaş suçlarına" ortak olduğunu savundu.

"Filistin halkına devam eden desteğimizi göstermek için bu gösteriye katıldım"

İsveçli aktivist Nills Rastander, AA muhabirine, Filistin halkıyla dayanışma için gösteriye katıldığını söyledi.

"Stockholm'de yaşıyorum. Gazze ve şu anda Batı Şeria'da saldırı altındakiler başta olmak üzere Filistin halkına devam eden desteğimizi göstermek için bu gösteriye katıldım." diyen Rastander, İsveç'te birçok kişinin, yaklaşık bir yıldır "Filistinlilerin devlet kurma ve işgale karşı kendilerini savunma hakkını" desteklediğini göstermek için her hafta sokaklara çıktığını söyledi.

Aktivist Carin Morin de "İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden soykırımını ve 1948'den beri süren işgalini protesto etmek için neredeyse her hafta sonu gösteri yapıyoruz. Gazze'deki durumu ve neredeyse hiçbir şey yapmayan İsveç hükümetini protesto ediyorum." diye konuştu.