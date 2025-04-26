Stockholm\'de Gazze Protestosu

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin vermemesine ve bölgede yaşanan insanlık krizine dikkati çekti.

Göstericiler, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır", "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak", "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır" ve "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır" sloganları atan grup, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

İsveç'ten Gazze'deki gıda krizine tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de insani yardımların engellenmesinden büyük endişe duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) Gazze'deki gıda stoklarının tamamen tükendiğine ilişkin raporlarından derin endişe duyuyorum. Gazze'de sivillerin acısı çok büyük. Büyük çaplı insani yardım sevkiyatlarının derhal yeniden başlatılması gerekiyor. İsveç hükümeti olarak, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki insan hakları yükümlülüğüne uygun olarak, gıda yardımı erişimini güvence altına alması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz."

"Gazze'ye yardım girişlerinin durdurulması suçtur"

Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e gıda ambargosu uygulayarak etnik temizlik yaptığını söyledi.

Filistin'deki soykırımı durdurmak için sokaklara çıktıklarını belirten Feiler, şöyle konuştu:

"Şu anda tüm insani yardım, tüm tıbbi yardım ve tedariki durdurulmuş durumda. Çünkü İsrail Gazze'ye yardım malzemelerinin girişini yasakladı. İsrail, son 19 yıldır kötü bir gıda ambargosu ve etnik temizlik uyguluyor."

Feiler, Gazze'de uygulanan ambargoya birçok ülkenin suç ortağı olduğunu dile getirerek, "Bu insanlığa karşı bir suçtur. Buna sessiz kalan herkes ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümetler de bu suça ortaktır." dedi.