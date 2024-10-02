Sudan'a 2.500 Ton Yardım Gidiyor

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PORT Türkiye ve Kuveyt ortaklığında yaklaşık 2 bin 500 ton yardım malzemesi taşıyan "Sudan Gemisi" Port Sudan'a ulaştı.

Sudan Hükümet Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Enformasyon Bakanı Graham Abdülkadir, Ulaştırma Bakanı Ebubekir Ebu el-Kasim, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Amin, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kuveyt'in Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed İbrahim el-Hamed, Sudan İnsani Yardım Komiseri Selva Adem ve diğer yetkililer, yardım gemisini ülkenin doğusundaki Port Sudan limanında karşıladı.

Sudan İnsani Yardım Komiseri Adem, yaptığı açıklamada, Kuveyt ve Türkiye'nin çabalarına ve Sudan halkına devam eden desteklerine övgüde bulundu.

Hükümetin, bu yardımları Sudan'ın farklı eyaletlerinde istisnai durumlardan muzdarip kişilere ulaştırma konusundaki kararlılığını vurgulayan Adem, Sudan'ın savaş sonrası dönemde de yardıma ihtiyacı olacağını söyledi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız da ülkesinin, Sudan halkının ve hükümetinin yanında olduğunun altını çizdi.

Yıldız, Kuveyt ile işbirliğinde Sudan'a ulaştırılan bu yardımla, ihtiyaç sahibi Sudanlılara erişmenin yanı sıra dünya kamuoyunun dikkatini Sudan'da yaşanan insani trajediye çekmenin de hedeflendiğini, Gazze ve Ukrayna'da yaşanan ve haklı olarak dünyanın eğilmesi gereken trajedilerin yanında Sudan'ın da unutulmaması gerektiğini belirtti.

Kuveyt'in Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hamed de bu yardımın, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla Kuveyt Yardımlaşma Derneği tarafından sağlandığını bildirdi.

Yaklaşık 2 bin 500 ton yardım malzemesi taşıyan yardım gemisinin maliyetinin iki milyon doları aştığına işaret eden Hamed, Kuveyt'in bu sıkıntılı süreç bitene kadar Sudan'ın yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.