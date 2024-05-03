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Sudan'da Açlık Krizi Derinleşiyor

Sudan\'da Açlık Krizi Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'ın en büyük açlık krizinin yaşandığı ülke olma yolunda ilerlediğini, açlığı engellemek için zamanın daraldığını bildirdi. WFP Sudan Sözcüsü Leni Kinzli, El-Faşer'de artan çatışmanın yardım dağıtımını engellediğini ve bölgedeki sivillerin korkunç düzeyde açlıkla karşı karşıya kaldığını belirtti.

03.05.2024 20:45
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'ın en büyük açlık krizinin yaşandığı ülke olma yolunda ilerlediğini, açlığı engellemek için zamanın daraldığını bildirdi.

WFP Sudan Sözcüsü Leni Kinzli, BM günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kinzli, El-Faşer'de artan çatışmanın yardım dağıtımını engellediğini ve bölgedeki sivillerin korkunç düzeyde açlıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Açlığı engellemek için zamanın daraldığı uyarısında bulunan Kinzli, buna rağmen gıda yardımlarının çatışma, erişim engeli ve bürokratik oyalamalara takıldığını dile getirdi.

Kinzli, yağmur dönemi başlamadan ve yollar hala kullanılabilir haldeyken 700 bin kişiye ulaşmaya çalıştıklarını, Çad'da 8 bin ton gıda stokları bulunduğunu, ancak kısıtlamalar nedeniyle dağıtım yapamadıklarını bildirdi.

WFP'nin acilen engelsiz erişim ve güvenlik güvencesi talep ettiğinin altını çizen Kinzli, El Faşer'de artan çatışmanın halihazırda açlık çeken 1,7 milyon kişiyi derinden etkilediğine dikkati çekti.

Kinzli, El-Faşer nispeten güvenli bir bölge olduğu için çok sayıda kişinin buraya kaçtığını kaydetti.

"Sudan'daki çatışma 1 yılda korkunç bir açlık faciasına yol açtı ve dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı ülke olma yolunda ilerliyor." diyen Kinzli, Sudan ve Güney Sudan'da yaklaşık 28 milyon insanın gıda güvencesizliğiyle karşı karşıyla olduğunu duyurdu.

Kinzli, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunurken, Sudan'daki taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma zorunlulukları olduğunu hatırlattı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi bir yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde süren savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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