Sudan'da Geçiş Dönemi İçin Yeni Hükümet Kurma Çabaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sudan'da Geçiş Dönemi İçin Yeni Hükümet Kurma Çabaları Devam Ediyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki geçiş dönemini yönetecek yeni bir hükümet kurma çabalarının devam ettiğini belirtti. Sudan'daki savaşın sona erdirilmesi için ara buluculuk isteyen uluslararası güçlere seslenen Burhan, sivillere saldıran isyancılarla görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

17.08.2024 20:16
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki geçiş dönemini yönetecek yeni bir hükümet kurma çabalarının devam ettiğini belirtti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, ülkenin doğusunda bulunan Port Sudan'daki ofisinde Mısırlı ve Sudanlı gazetecileri kabul etti.

Burhan, görüşmede, "geçiş dönemini yönetecek yeni bir hükümet kurma çabalarının sürdüğünü" bildirdi.

Sudan ordusunun, 16 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) isyanını yenme ve ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunun altını çizen Burhan, "dünyadaki hiçbir savaşta HDK'nin halka karşı gerçekleştirdiği ihlallerin eşi benzerinin görülmediğini" belirtti.

Burhan, Sudan'daki savaşın sona erdirilmesi için ara buluculuk isteyen uluslararası güçlere seslenerek, "Savaşı durdurmak isteyen, sivillere kendi bölgelerinde saldıran isyancılarla (HDK) konuşmalıdır." ifadesini kullandı.

Sudan'daki geçiş dönemi

Ülkede Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler, 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının bitmesiyle sonuçlandı.

Ağustos 2019'da ordu ve HDK olarak askeri kanatla siviller ortaklığında kurulan hükümet, 25 Ekim 2021'de ordu ve HDK'nin darbesiyle feshedildi.

Nisan 2023'te ise ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar başladı.

Halen devam eden savaş dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizine sebep olurken, çatışmalar sebebiyle 18 bin 800'den fazla sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon insan yerinden edildi.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

ABD'nin, Cenevre'de düzenlenecek müzakereye katılma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da Sudan ordusu ve HDK'yi ateşkes müzakereleri için 14 Ağustos'ta İsviçre'ye davet ettiğini bildirmişti.

Blinken, Cidde müzakere sürecinin önemine ve devam ettirilmesi gerektiğine işaret ederek, ateşkes müzakerelerinin ABD ve Suudi Arabistan tarafından yürütüleceği, Afrika Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletlerin müzakerelere gözlemci olarak katılacağı bilgisini vermişti.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, dün yaptığı açıklamada, görüşmelerin 3. gününde devam ettiğini, HDK heyetinin görüşmelerin başlaması için burada hazır bulunduğunu ve ordunun katılmaya karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.

Perriello, ABD, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği heyetlerinin bugün de görüşmeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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