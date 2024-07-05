Sudan'da İç Savaş Nedeniyle 11 Milyon Kişi Göç Etti - Son Dakika
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Sudan'da İç Savaş Nedeniyle 11 Milyon Kişi Göç Etti

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Sudan'da yaşanan iç savaşın bir yılı aşkın süredir devam etmesi sonucunda 11 milyondan fazla kişi ülke içinde ve dışında farklı noktalara göç etmek zorunda kaldı. İHH, insani yardım çalışmalarıyla bugüne kadar 800 bin Sudanlıya destek sağladı. Ayrıca Kurban Bayramı'nda 450 büyükbaş kurbanlık kesilerek savaş mağdurlarına dağıtıldı. Sudan'da yaşanan iç savaşın etkileriyle birlikte 25 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.

05.07.2024 10:16
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Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yaşanan iç savaşın bir yılı aşkın süredir devam etmesi nedeniyle Sudan'da 11 milyondan fazla kişinin ülke içinde ve dışında farklı noktalara göç etmek zorunda kaldı. İç savaşın başladığı ilk günlerden itibaren insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH, bugüne kadar 800 bin Sudanlıya direkt olarak destek ulaştırdı.

Vakfın, iç savaşın başladığı tarih olan 15 Nisan 2023'ten bu yana dağıtımını yaptığı yardım malzemeleri şu şekilde: "10 bin 977 adet gıda paketi, 183 bin 935 kg et, 12 bin 91 adet sıcak yemek, 500 bin litre su, 26 bin 522 adet kıyafet, 24 bin 751 adet battaniye, 82 bin 518 adet hijyen pedi, 98 bin 290 kg un, 24 bin 878 litre sıvı yağ, 33 bin 465 adet hasta ve çocuk bezi, 16 bin 165 adet terlik, 48 bin 777 paket ıslak mendil, 73 784 paket bulaşık deterjanı, 472 bin 494 paket makarna, 5 bin 760 adet konserve salça, 2 bin 400 kg nohut, 20 bin kg şeker, bin 190 adet ayakkabı, 2 adet tekerlekli sandalye, 8 adet bebek arabası, 505 kişiye nakdi yardım ve bin 210 adet ilaç."

KURBAN BAYRAMI'NDA 450 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK KESİLDİ

İHH, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Sudan'da, iç savaşın devam ettiği bölgelerde pay dağıtımlarında bulundu. Vakıf tarafından, Hartum Eyaleti'nin Omdurman bölgesinde 250 büyükbaş, Güney Darfur'da 50 büyükbaş, Kuzey Darfur'da 10 büyükbaş, Doğu Darfur'da 90 büyükbaş ve Kessele'de ise 50 büyükbaş kurbanlığın kesimini yaparak savaş mağdurlarına ulaştırdı. Dağıtımlardan, 13 bin 350 aile istifade etti.

İHH'dan yapılan açıklamada Sudan'daki duruma ilişkin " Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaştığı son raporlara göre, 7,3 milyonu ülke içinde olmak üzere toplam 11 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Resmi rakamlara göre çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 15 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti, 30 binden fazla kişi ise yaralandı. Ancak edinilen bilgiler, vefat eden kişi sayısının çok daha yüksek olduğunu işaret ediyor. Ülkede insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı, 14 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyonu aştı. Sudan'da sağlık sistemi neredeyse tamamen çöktüğü için, kolera vakaları hızla artıyor. 18 milyona yakın kişi ise, akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Ülkedeki güvenlik sorunları, yağma olayları, yakıt sıkıntısı, bürokratik engeller ve şebeke sorunları ise insani yardımların ulaşmasının önündeki büyük engeller olarak göze çarpıyor. İç savaş sebebiyle ülkedeki eğitim de büyük oranda sekteye uğradı. Sudan'da, 19 milyondan fazla çocuk eğitime devam edemiyor. Bu sayı, ülkedeki üç çocuktan birinin eğitim alamaması anlamına geliyor. Savaşın bu şekilde devam etmesi durumunda ise, gelecek aylarda hiçbir çocuğun okula gidememesinden endişe ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Sudan\'da İç Savaş Nedeniyle 11 Milyon Kişi Göç Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sudan'da İç Savaş Nedeniyle 11 Milyon Kişi Göç Etti - Son Dakika

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