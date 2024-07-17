Sudan'daki çatışmaların son bulması için koordinasyon eksikliği barış sürecini geciktiriyor

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PORT Güney Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ramadan Mohamed Abdallah Goch, Sudan'daki çatışmaların son bulmasına yönelik "koordineli olmayan çözüm girişimlerinin" barış sürecini geciktirdiğini savundu.

Goch, Tribune haber sitesine, Sudan'da Nisan 2023 ortasında başlayan çatışmaları durdurmaya yönelik girişimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Vekili Goch, "koordineli olmayan girişimlerin" çok olmasının aktörleri ve paydaşları zayıflattığını ve kafalarını karıştırdığını, bunun da barış sürecini geciktirdiğini ileri sürdü.

"Hedefler aynı olsa bile bu süreçlerin koordine edilmesi gerekmektedir." diyen Goch, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'ın savunduğu "açıklığa ve ortak çabalara" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sudan meselesinde diploması trafiği arttı

Mısır, 6 Temmuz'da, Sudan'da bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın durdurulması için ülkenin sivil siyasi gruplarını çeşitli bölgesel ve küresel paydaşlarla bir araya getirmek amacıyla başkenti Kahire'de konferans düzenlemişti.

Afrika Birliği ise 10 Temmuz'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Sudanlı siyasi aktörleri bir araya getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de 12 Temmuz'da, yardım dağıtımını kolaylaştırmak, sivilleri korumak ve olası bir ateşkese ulaşmak amacıyla İsviçre'nin başkenti Cenevre'de himayesinde dolaylı müzakere sürecini başlatmıştı.

Öte yandan, geçen hafta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hireyci, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'ı ziyaret ederek, çatışmaların çözüm yollarını görüşmek için Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmüştü.

Güney Sudan'ın Sudan savaşı sebebiyle derinleşen ekonomik krizi

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. Genç ülke, ekonomik krizler ve iç savaşlar nedeniyle henüz istikrara kavuşamadı.

Sudan'daki savaş da ülkenin ana kaynaklarından biri olan petrolün ihracatında düşüş olmasına sebep olarak ülkedeki var olan ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

Güney Sudan, Sudan'daki çalışmalardan kaçan yüz binlerce insana ev sahipliği yapıyor.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.