Sudan Ordusu Bara Kentini Geri Aldı

Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan eyaletindeki Bara kentinin Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) geri alındığını duyurdu.

Sudan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin şiddetli çatışmaların ardından Bara kentinde kontrolü yeniden sağladığı belirtildi.

Bara kenti, Kuzey Kurdufan'daki konumu, eyaletin merkezi el-Ubeyd'e yakınlığı ve Sudan'ın orta kesimlerini batı bölgelerine bağlayan ana ulaşım yolları üzerinde yer alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş sürecinde Bara'nın kontrolü taraflar arasında birkaç kez el değiştirmiş, kent Kuzey Kurdufan'daki askeri operasyonların önemli merkezlerinden biri olmuştu.