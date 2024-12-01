Sudani ve Abdullah'dan Suriye ve Gazze Değerlendirmesi

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüşerek Suriye ve Gazze'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ve Kral Abdullah, Suriye'deki gelişmeleri ve Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını değerlendirdi.

Irak Başbakanı, Suriye'deki istikrar ve güvenliğin sadece Irak için değil, tüm bölge açısından göz ardı edilemeyecek önemde olduğunu belirterek "Filistin halkının karşı karşıya kaldığı siyonist saldırılar ve katliamın" durdurulması gerektiğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre de Kral Abdullah, Irak Başbakanı Sudani ile görüşmesinde Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kral Abdullah, ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına verdiği desteği vurguladı.

Suriye'deki olaylar ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Ürdün Kralı, ülkesinin Suriyelilere, toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve istikrarına verdiği desteği teyit etti.

Irak Başbakanı Sudani, dün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile telefonda görüşerek Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğinin parçası olduğunu söylemişti.