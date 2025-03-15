Sudanlılar Ankara'da İftar Programında Buluştu

Türkiye'de yaşayan Sudanlılar, Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programı, elçilik binasında yapıldı.

Programa, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Türkiye'nin farklı şehirlerinde okuyan öğrenciler ve aileler katıldı.

İftar programında, Sudan'ın yöresel yemekleri ikram edildi.

Büyükelçi Eltayeb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği, her ramazanda olduğu gibi Sudanlıları bir araya getirmek maksadıyla geleneksel iftar programı düzenlediğini belirtti.

İftar programına Ankara'daki Sudanlı topluluğu ile Türkiye'nin farklı şehirlerinde okuyan öğrencilerin katıldığı bilgisini paylaşan Eltayeb, bu tür programların, Sudanlıların dayanışmasını, birliğini ve kardeşliğini pekiştirdiğini söyledi.

Eltayeb, "Toplu iftar geleneği, Sudan kültürünün bir parçasıdır, biz de bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ramazanda ikincisini düzenlediğimiz bu programa ailelerden ve öğrencilerden katılım çok iyi." ifadelerini kullandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde okuyan El-Emin İdris ise bu program için Çankırı'dan geldiğini dile getirdi.

İdris, bu tür programların gurbet ve aile hasretini gidermek için iyi olduğunu vurguladı.