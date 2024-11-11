Süheyla Sultan Gemisi Görevini Tamamladı - Son Dakika
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Süheyla Sultan Gemisi Görevini Tamamladı

Süheyla Sultan Gemisi Görevini Tamamladı

İskenderun'da 16 bin depremzede barındıran gemi, görevini tamamlayarak körfezden ayrıldı.

11.11.2024 18:39
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağına demirleyerek yaklaşık 16 bin depremzedeye barınma imkanı sunan yaşam gemilerinden Süheyla Sultan Gemisi, görevinin tamamlanması üzerine demir alarak körfezden ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 12 Mart 2023'te demirlediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, görevini tamamladı. Depremzedelere 20 ay hizmet veren geminin körfeze vedası öncesinde proje koordinatörü emekli Yarbay Umut Çevik ve ekibi gemide incelemelerde bulundu. Ekip, geminin limandan ayrılmasında sakınca olmadığını belirledi.

Koordinatör Umut Çevik bu süreçte 16 bin vatandaşı gemide ağırladıklarını ve depremin acısını unutturmaya çalıştıklarını söyledi. Çevik, şirketin bir başka gemisi Rauf Bey'in ise öğretim yılının bitimine kadar öğrenciler için İskenderun Balıkçı Barınağı'nda kalacağını kaydetti.

Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, demir alarak körfezden ayrıldı. Geminin, olası afetler için Yalova'daki Karmarine Tersanesi'nde hazır tutulacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Umut Çevik, İskenderun, Denizcilik, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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