SULTANAHMET'TE TRAMVAY YAYAYA ÇARPTI-1 - Son Dakika
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SULTANAHMET'TE TRAMVAY YAYAYA ÇARPTI-1

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL SULTANAHMET'TE tramvay yayaya çarptı.

09.02.2024 14:41
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Feridun AÇIKGÖZ/ SULTANAHMET'te Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazanın gerçekleştiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanahmet'te saat 14.20 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yerde sürüklenen yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tramvayın çarptığı yayanın yerde metrelerce sürüklenmesi görülüyor. Kazanın ardından çevredekilerin yaralının yardımına koştuğu anlar da görüntülerde görülüyor.

"BİR ADIM ATTI; AYAĞINI ÇEKEMEDEN KAZA OLDU"

Kazayı gördüğünü belirten esnaf Eren Çakmak, "Burada çalışıyordum ben kuaförde. Yukarıdan gözüküyordu. Adamın herhalde kafası dalgındı bir adım attı; ayağını geri çekemeden, tramvay da frene basamadan uçurdu adamı. Ağır yaralanmıştı, ağzından burnundan kan geliyordu. Bence beyin kanaması ya da iç kanaması geçiriyordu, karnı da şişmişti kaza sonrasında." dedi.

SULTANAHMET\'TE TRAMVAY YAYAYA ÇARPTI-1
Kaynak: DHA

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