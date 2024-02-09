SULTANAHMET\'TE TRAMVAY YAYAYA ÇARPTI-1

Feridun AÇIKGÖZ/ SULTANAHMET'te Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazanın gerçekleştiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanahmet'te saat 14.20 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yerde sürüklenen yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tramvayın çarptığı yayanın yerde metrelerce sürüklenmesi görülüyor. Kazanın ardından çevredekilerin yaralının yardımına koştuğu anlar da görüntülerde görülüyor.
"BİR ADIM ATTI; AYAĞINI ÇEKEMEDEN KAZA OLDU"
Kazayı gördüğünü belirten esnaf Eren Çakmak, "Burada çalışıyordum ben kuaförde. Yukarıdan gözüküyordu. Adamın herhalde kafası dalgındı bir adım attı; ayağını geri çekemeden, tramvay da frene basamadan uçurdu adamı. Ağır yaralanmıştı, ağzından burnundan kan geliyordu. Bence beyin kanaması ya da iç kanaması geçiriyordu, karnı da şişmişti kaza sonrasında." dedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Güncel › SULTANAHMET'TE TRAMVAY YAYAYA ÇARPTI-1 - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?