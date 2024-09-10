Sultanbeyli\'de silahlı kavga: Baba ve kızı yaşamını yitirdi

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Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ile kızının cenazeleri defnedildi.

Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi'nde iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile kızı Berivan Ağbaba'nın (24) cenazesi Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi.

Burada musalla taşına cenazesi konulan Berivan Ağbaba'nın tabutunun üstüne gelinlik bırakıldı.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'nda defnedildi.

Toprağa verilen baba ile kızın yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Hasanpaşa Mahallesi'nde dün akşam esnaf E.B. ile Aytaç Ağbaba arasında marketteki ürün fiyatları hakkında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, E.B'nin silahla ateş açması sonucu Aytaç Ağbaba olay yerinde hayatını kaybetmiş, kızı Berivan Ağbaba ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan zanlı E.B. ise Sancaktepe'deki ikametinde gözaltına alınmıştı.