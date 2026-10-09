Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda 246,9 gram esrarla 3 şüpheli tutuklandı

Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik saha analizi ve istihbari çalışma yürüttü.

Dron destekli havadan gözetimle sürdürülen takip neticesinde, 4 Ekim'de Şeyhli Mahallesi'nde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların üst aramasında 9,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu kişilere uyuşturucu temin ettiği belirlenen R.A. (17), E.A. (23) ve M.Ö'nün (24) kullandığı aracın plakasını tespit etti. Takibe alınan araç polis ekiplerince durduruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 246,9 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler R.A, E.A. ve M.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.