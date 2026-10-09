Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda 246,9 gram esrarla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda 246,9 gram esrarla 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 4 Ekim'de yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı. Uyuşturucu temin ettiği belirlenen 3 şüphelinin araç ve ikametlerinde 246,9 gram esrar ve 20 bin lira ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik saha analizi ve istihbari çalışma yürüttü.

Dron destekli havadan gözetimle sürdürülen takip neticesinde, 4 Ekim'de Şeyhli Mahallesi'nde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların üst aramasında 9,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu kişilere uyuşturucu temin ettiği belirlenen R.A. (17), E.A. (23) ve M.Ö'nün (24) kullandığı aracın plakasını tespit etti. Takibe alınan araç polis ekiplerince durduruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 246,9 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler R.A, E.A. ve M.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
Bu adam nasıl durdurulacak Yamal’ın görüntüleri olay oldu Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Galatasaray’da sürpriz 11
Galatasaray'da sürpriz 11
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 19:21:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda 246,9 gram esrarla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei