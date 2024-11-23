Sultangazi'de Aile İçi Bıçaklama

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Sultangazi'de evde çıkan tartışmada bıçakladığı annesinin ölümüne neden olduğu ve 2 kardeşini yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre Mahallesi'nde dün M.Y, evde yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle kardeşi G.S.Y. ile tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada M.Y, kardeşi G.S.Y'yi bıçakladı, kavgayı ayırmaya çalışan annesi A.Y. ile diğer kardeşi N.Y'yi de bıçakla yaraladı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olan anne A.Y, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kardeşin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.