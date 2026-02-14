Sultangazi'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Sultangazi'de mobilya mağazasının atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki 2 katlı mobilya mağazasının üst katındaki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
