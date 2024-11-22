Suluova'da Gübre Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

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Suluova'da gübre çukuruna düşen ineği belediye ekipleri kurtardı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde gübre çukuruna düşen inek, belediye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bireylül Mahallesi Bestami Sokak'ta Bekir Kılıç'a ait ineğin gübre çukuruna düşerek mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine çağrılan fen işleri müdürlüğü ekipleri bölgedeki bir biyogaz tesisi çalışanlarının desteğiyle çukuru boşalttı. Ardından çukura giren itfaiyeci ineği halata bağladı. İş makinesinin desteğiyle çıkartılan inek sahibine teslim edildi.

İneğin sahibi bir saat süren çalışmada emeği geçen ekiplere teşekkür etti.