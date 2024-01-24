 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sümela Manastırı Karla Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sümela Manastırı Karla Kaplandı

Doğu Karadeniz'de en fazla ziyaret edilen yerlerden biri olan Sümela Manastırı, kar yağışıyla beyaza büründü. Maçka ilçesinde bulunan manastır ve çevresi, turistlerin her mevsim ilgisini çekmeye devam ediyor. Altındere Vadisi'ndeki manastırın yanı sıra orman, çeşmeler ve dere de dron ile görüntülendi. Ziyaretçiler, bu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Sümela Manastırı Karla Kaplandı
24.01.2024 - 14:33,
Abone Ol

Doğu Karadeniz'de en fazla ziyaret edilen yerlerin başında gelen Sümela Manastırı, karın ardından beyaza büründü.

Yerli ve yabancı turistlerin Çaykara ilçesindeki Uzungöl'den sonra en fazla ilgi gösterdiği Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı ve Ören Yeri, her mevsim misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Karla kaplanan Altındere Vadisi'ndeki Sümela Manastırı'nın yanı sıra orman, çeşmeler ve derenin bazı bölümleri dron ile görüntülendi.

Bölgeyi ziyaret edenler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğu Karadeniz, Uzungöl, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sümela Manastırı Karla Kaplandı - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Sümela Manastırı Karla Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement