Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Hacettepe Mahallesi'nde Ömer K'ye ait evin tandırlık bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evin tandırlık bölümünde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Tandırda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?