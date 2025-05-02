Sungurlu'daki Trafik Kazası: Halil Ede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sungurlu'daki Trafik Kazası: Halil Ede Hayatını Kaybetti

Trafik kazasında yaralanan Halil Ede, hastanede 20 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

02.05.2025 14:47
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

A.A. (43) idaresindeki 52 BP 771 plakalı otomobilin 12 Nisan'da Ankara-Çorum kara yolu İnegazili kavşağı yakınlarında şarampole devrildiği kazada sürücü ve H.A. (49) ile birlikte yaralanan Halil Ede (46), kazanın ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

Halil Ede'nin Samsun Kavak Müftülüğünde şube müdürü olarak görev yaptığı ve hac seminerinden dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Ede'nin cenazesinin Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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