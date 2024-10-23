Sur'da Yeni Göç Dalgası - Son Dakika
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Sur'da Yeni Göç Dalgası

İsrail'in saldırı tehdidi sonrası Lübnan'ın Sur kentinde halk evlerini terk etmeye başladı.

23.10.2024 10:47
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İsrail ordusunun saldırı tehdidinden sonra Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yeni bir göç dalgası başladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avachey Andree, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan Sur kentine dair bir harita yayınlandı.

Andree, Sur kentindeki geniş bir bölgedeki halktan evlerini boşaltmalarını ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından kenttekilerin birçoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Sur'a yönelik saldırı tehdidi nedeniyle bölgede yeni bir göç dalgasının başladığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Sur'daki geniş bir bölgenin hedef alınabileceğini açıklamasının ardından kentteki sivil savunma ekipleri, halka bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, sivil savuna ekibinin araçla kentin sokaklarında gezerek bölge halkından evlerini boşaltmaları için anonsla uyarı yaptığı görülüyor.

Sur kenti, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde yerinden olmuş halkın sığındığı yerlerden biriydi.

İsrail'in önce hava, 30 Eylül'de de başlattığı kara saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Ordu, Sur, Son Dakika

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