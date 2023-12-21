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Surinam'da eski Devlet Başkanı Bouterse'nin hapis cezası itirazı reddedildi - Son Dakika
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Surinam'da eski Devlet Başkanı Bouterse'nin hapis cezası itirazı reddedildi

Surinam'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse hakkında verilen 20 yıl hapis cezası kararına yapılan itirazı reddetti. Bouterse'nin avukatı, eski Devlet Başkanına 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan verilen 20 yıl hapis cezasına itiraz etmişti. Mahkeme, Bouterse ve 15 yıl hapis cezası alan diğer şüphelilerin gıyabında verilen karara itirazları kabul etmedi.

Surinam\'da eski Devlet Başkanı Bouterse\'nin hapis cezası itirazı reddedildi
21.12.2023 - 00:07,
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Güney Amerika ülkesi Surinam'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse hakkında verdiği 20 yıl hapis cezası kararına yapılan itirazı reddetti.

Bouterse'nin avukatı, eski Devlet Başkanına 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan verilen 20 yıl hapis cezasına itiraz etmişti.

Mahkeme, Bouterse ve 15 yıl hapis cezası alan diğer şüphelilerin gıyabında verilen karara itirazları kabul etmedi.

Ülkede "Aralık cinayetleri" olarak bilinen olayın kurbanlarının avukatı Huga Essed, Bouterse'nin "özel af" talep etmesi durumunda "mahkemenin bunun kabul edilmesi yönünde görüş vermeyeceğini" düşündüğünü belirtti.

Surinam'da Kasım 2007'de başlayan davada mahkeme heyeti, eski Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası vermişti.

Bouterse ve diğer askeri yönetim liderleri, Aralık 1982'de ülkenin önde gelen 15 muhalif ismini başkent Paramaribo'da bir kalede topluca öldürmekle suçlanıyordu.

Bouterse, olaydaki siyasi sorumluluğunu kabul etmiş ancak cinayetler sırasında orada olmadığını ileri sürmüştü.

Bouterse için mahkeme tutuklama emri çıkarmamış, savunma avukatı Irvin Kanhai, karara itiraz etmişti.

Ülkede 2010'daki seçimde göreve gelen Bouterse, 2015'te yeniden seçilmişti. Devlet Başkanı Bouterse, 2016'da kendisine karşı hukuki kovuşturmaların durdurulması direktifini vermiş, ancak mahkeme yargı sürecinin başladığı gerekçesiyle direktife uymayacağını bildirmişti.

Surinam'da 1980-1987 dönemindeki askeri yönetimin lideri olan Bouterse, başta çoğu kadın ve çocuk 35 kişinin öldürüldüğü Moiwana katliamı olmak üzere bu süreçte işlenen çok sayıda insan hakkı ihlalinden de sorumlu tutuluyordu.

Kaynak: AA
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