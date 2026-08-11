Suriye'de 400 Aile Eve Döndü
Haseke'de 400'den fazla aile, 7 yıl sonra ilk kez evlerine geri döndü.
HASEKE, 11 Ağustos (Xinhua) -- Suriye'de 400'den fazla aile, pazartesi günü ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Resulayn kenti ve çevre beldelerindeki evlerine geri döndü. Bu, yaklaşık 7 yıllık yerinden edilmenin ardından bölgede gerçekleşen ilk organize geri dönüş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Xinhua
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