Suriye'de Bayrak Gerilimi Tırmanıyor - Son Dakika
Suriye'de Bayrak Gerilimi Tırmanıyor

21.03.2026 23:49
Aynularab ve Kamışlı'da Suriye bayrağının indirilmesi üzerine gerginlik arttı, arbede yaşandı.

Suriye'nin kuzeyinde Halep'e bağlı Aynularab ve Haseke'ye bağlı Kamışlı'da Suriye bayrağının indirilmesiyle artan gerilim devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde dün akşam yapılan Nevruz kutlamalarında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açılmasının ardından, Afrin'de gündüz saatlerinde devam eden kutlamalarda bölge sakinleri ile IKBY bayrağı taşıyan gruplar arasında arbede yaşandı.

Bazı gruplar, Aynularab ve Haseke'nin Kamışlı ilçesinde bazı noktalarda Suriye bayraklarını indirdi.

Kamışlı'da Suriye İçişleri Bakanlığı biriminin kullandığı bina terör örgütü YPG yanlılarınca basıldı ve bina önündeki araçlara zarar verildi.

Olaylar üzerine Halep Valiliği İç Güvenlik Şefi Albay Muhammed Abdülgani yazılı açıklama yaparak, Suriye bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Abdülgani, "Biz değer ve prensip sahibiyiz. Devletin sembolleri, özellikle bayrak, kırmızı çizgidir. Öte yandan, sivillere yönelik herhangi bir saldırıya göz yummayacağımızı vurguluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Bayrak Gerilimi Tırmanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Suriye'de Bayrak Gerilimi Tırmanıyor - Son Dakika
Advertisement
