Suriye’nin Haseke kentinde "devlet hakimiyetinin yeniden kurulması" talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Suriye’nin Haseke kentinde "devlet hakimiyetinin yeniden kurulması" talebiyle gösteri düzenlendi

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Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde halk, Suriye yönetimi ile feshedilen terör örgütü YPG/SDG arasında Ocak 2026'da varılan anlaşmanın uygulanması, devlet hakimiyetinin tam olarak sağlanması ve resmi kurumların yeniden faaliyete geçirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde halk, Suriye yönetimi ile feshedilen terör örgütü YPG/SDG arasında Ocak 2026'da varılan anlaşmanın uygulanması, devlet hakimiyetinin tam olarak sağlanması ve resmi kurumların yeniden faaliyete geçirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Guveyran Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan gösteriye, Şeddadi, Tel Hamis ve Manazır beldelerinden gelenler de katıldı.

"Suriye Bayrağı Cuması" adıyla bir araya gelen binlerce kişi Suriye bayraklarıyla kentin ve devrimin sembol isimlerinin fotoğraflarını taşıdı.

Özgürlük Meydanı'na yürüyen göstericiler, Suriye devletinin Haseke'nin tamamında egemenliğini tesis etmesini, tüm kamu ve hizmet kurumlarının kentte bir an önce faal hale getirilmesini talep etti.

Meydandaki toplanmanın ardından göstericiler ile kimliği henüz belirlenemeyen bir grup arasında arbede çıktı.

Gerginliğin ardından göstericiler dağılırken İç Güvenlik Güçleri, alanın giriş ve çıkışlarını kapatarak kavşak bölgesine geçişe izin vermedi.

"Burası herkesin ülkesidir"

Almanya'dan 13 yıl sonra memleketi Haseke'ye dönen Muhenned Verdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin herkesin ortak değeri olduğunu dile getirdi.

Verdi, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye bayrağını yükseklerde dalgalandırmak için bir araya geldik. Bu ülke herkesin ülkesidir, burada herkes kardeştir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor; her türlü etnik ayrımcılığa karşı tek yürek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Devletin de tüm kurumlarıyla bölgede kontrolü sağlamak üzere harekete geçmesini talep ediyoruz."

Gösteriye kentin kırsal bölgesinden katıldığını belirten Basil el-Ahmed ise barışçıl bir eylem gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Buradaki herkesin ortak isteği, devletin tüm Suriye topraklarında kontrolü yeniden eline almasıdır." diye konuştu.

Kent merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda toplanan eylemcilerden Yasir el-Muhammed de değişimi, özgürlüğü ve zaferi kutlamak için buluştuklarını belirterek, Haseke ve tüm bölge halkı için barış ve kardeşlik temennisinde bulundu.

Haseke'de son durum

Suriye yönetimi ile feshdilen terör örgütü YPG/SDG arasında Ocak 2026'da kapsamlı ateşkes, kademeli entegrasyon ve sivil kurumların devlet yapısına devredilmesini öngören mutabakatlar imzalanmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri, Şubat 2026'da Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçesinde konuşlanmaya, Suriye Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Polis İdaresi de Haseke şubesini açarak Eylül 2026'da kent merkezinde ve kritik noktalarda göreve başlamıştı.

Haseke Valiliği, adliye ve emniyet merkezi gibi sivil ve idari kurumlar ile bölgedeki petrol, doğal gaz sahaları Suriye yönetiminin kontrolüne geçmeye başlamıştı.

Buna rağmen bölgedeki Suriyeliler, feshedilen terör örgütü YPG/SDG'ye bağlı grupların, Haseke'de halk üzerindeki baskıcı politikalarını sürdürdüğü eleştirilerini dile getirmişti.

Kaynak: AA
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