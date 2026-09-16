Suriyeli askeri heyet, Hmeymim Hava Üssü'nde Rus yetkililerle görüştü - Son Dakika
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Suriyeli askeri heyet, Hmeymim Hava Üssü'nde Rus yetkililerle görüştü

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Suriye Savunma Bakanlığı'na göre Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Ali el-Nuhsan, Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Asım Havari ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed es Suud, Lazkiye kırsalındaki Hmeymim Hava Üssü'nde Rus ordusu yetkilileriyle bir araya geldi.

Suriyeli ve Rus yetkililer, Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi.

?Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Ali el-Nuhsan, Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Asım Havari ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed es Suud, Rus ordusu yetkilileri ile görüştü.

Lazkiye kırsalındaki Hmeymim Hava Üssü'nde inceleme yapan askeri heyet, Rus yetkililerle görüşmeler yaptı.

Rusya, 2015'te devrik Esed rejiminin talebiyle Suriye'ye askeri müdahalede bulunarak Hmeymim ve Tartus'ta askeri üsler kurmuş, Suriye iç savaşında sivil bölgelere yönelik yüzlerce saldırı bu üslerden kalkan uçaklar tarafından düzenlenmişti.

Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rusya ile yeni Suriye hükümeti, bu üslerin geleceği konusunda görüşme yaparak, Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Limanı'ndaki 4'üncü ticari rıhtımın aşamalı olarak sivil yönetime devredilmesi hususunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA
TuğgeneralLazkiyeSuriyeGüncelSon Dakika

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