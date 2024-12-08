Suriyeliler Baas Rejiminin Devrilişini Kutladı

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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Bursa, Adana, Hatay ve İzmir'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

Bursa'da kent merkezinde araç konvoyları da oluşturan gruplar, Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Suriye, Filistin ve Türk bayrakları açan gruplar, tekbirler getirerek Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

Meydanda aileleri ve çocuklarıyla sloganlar atanlar, davul çalıp oynadı.

Gruptan Fatma Abdurrezzak, "Türk milletine çok teşekkür ederiz, asla ve asla yaptıklarınızı unutmayacağız." dedi.

Emniyet güçleri, gösteriler sırasında kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı.

Adana

Adana'da yaşayan Suriyeliler, Baas rejiminin devrildiği haberlerinin ardından merkez Seyhan ilçesindeki Kent Meydanı'nda toplandı.

Türk ve Suriye bayrakları taşıyan grup, havai fişekler attı, meşaleler yaktı.

Tekbir getiren katılımcılar, Baas rejimi aleyhine sloganlar attı.

Motosikletli gruplar da kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla yürüyüş yapan Suriyeliler, Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

Antakya, Dörtyol, Payas ve Yayladağı ilçelerinde de sevinç gösterileri gerçekleştiren gruplar, araç konvoyu oluşturup tur attı.

Gösterilerin yapıldığı bölgelerde güvenlik güçlerince önlem alındı.

İzmir

İzmir'de yaşayan Suriyeliler, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından toplanarak kutlama yaptı.

Konak İskelesi önünde toplananlar, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı.

Baas rejimini eleştiren slogan atan Suriyeliler, araçlarla kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Kutlamalara katılan Suriyelilerden Abdul Melik Siraç (33), 8 yıl önce Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, bir an önce ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Türkiye'de doğan 10 yaşındaki Muhammet Resul Hara, "Suriye'ye gideceğimiz için çok mutluyum. Artık savaş yok, çok güzel oldu. Yaz tatilinde gideriz." diye konuştu.

Üç çocuğuyla 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Ali Akraş, "Esat gitti, Suriye'ye döneceğiz. Çok mutluyuz, iki aya kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki oğlu Mahmut Akraş, "Suriye'ye akrabalarımızın yanına dönmek istiyoruz, biz yeniden döneceğiz." dedi.