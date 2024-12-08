Suriyeliler Yunanistan'da Esed Rejiminin Devrilişini Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyeliler Yunanistan'da Esed Rejiminin Devrilişini Kutladı

Atina'da toplanan Suriyeliler, Baas rejiminin sona ermesini sevinçle kutladı.

08.12.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Yunanistan'da yaşayan Suriyeliler, başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda kutlama yaptı.

Suriye'deki Baas rejiminden kaçarak yıllardır Yunanistan'da mülteci olarak yaşayan Suriyeliler, Beşşar Esed rejiminin devrilmesini sevinçle karşıladı.

Sintagma Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli, zaman zaman tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.

Gösteriye katılan Suriyelilerden Yaser Elşehud, AA muhabirine, Baas rejiminden kaçarak 2007'de Yunanistan'a geldiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaşta kardeşini, kuzenlerini kaybettiğini belirten Elşehud, Baas rejiminin sona ermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Suriyeli Ayman el Abud da "Neredeyse 14 yıl süren savaşın ardından Beşşar Esed rejimi son bulduğu için çok mutluyuz. Suriye'deki diktatörlükten kurtulduk. Beşşar Esed ve ailesi yüzünden yıllardır kabus yaşadık. Gördüğünüz gibi insanlar şimdi kutlama yapıyor." diye konuştu.

Abud, ülkesinden uzak yaklaşık 15 milyon Suriyeli olduğunu belirterek, kendisinin de Yunanistan'a 2016'da mülteci olarak geldiğini anlattı.

Yıllardır annesini, kardeşlerini, ailesini göremediğini dile getiren Abud, "Şimdi onurumla mümkün olan ilk fırsatta ülkeme döneceğim." dedi.

Atina Selma da Suriye'deki Baas rejiminden kaçarak onlarca yıl önce Yunanistan'a iltica etmiş bir ailenin çocuğu olarak Yunanistan'da dünyaya geldiğini belirterek, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok mutluyuz. Bu, bizim için çok önemli. Tüm ülke özgürlüğüne kavuştu. Sebepsiz yere kapatılan insanlar nihayet hapishanelerden çıktı. Artık tüm bu gençler Suriye'de daha iyi bir gelecek bulacak. Bunu tüm kalbimizle diliyoruz."

Suriyeli Elsam Avvad da bugünün Suriye için en büyük bayram olduğu yorumunu yaparak onlarca yıldır ülkesinde yaşananlar için şunları söyledi:

"Suriye'deki faşizm yüzünden kalkıp ülkemizden buraya geldik. 40 yıldır buradayız. Bir tek ben değilim, benim gibi olan çok insan var. Çocuklar burada doğdu. Ülkelerinin neresi olduğunu bile bilmiyorlar. Suriye'de ise çocuklar hapishanelerde doğdu. Suriye'deki diktatörlük dayanılabilecek gibi değildi. Suriye'deki faşizm, hapishanelerdeki işkence tarif edilebilecek, akıl alabilecek gibi değildi."

Yunanistan'a 19 yaşındayken gelen ve 40 yıldır burada yaşayan Suriyeli kardiyolog doktor Maarouf Alobeid, "Bugün için, bu hayal için, bu mucize için yaşıyorduk. Bugün yaşanan mucizeyi yıllardır bekliyorduk. Dünyada buna benzer bir şey yok. Sevincimizi tarif etmek mümkün değil. Bu sevinci buradaki insanların gözünden okuyabilirsiniz." diye konuştu.

Sevinci ve kederi birlikte yaşadıklarını belirten Alobeid, Suriye'de Baas rejimine karşı mücadele ederken hayatını kaybeden, şu saatlerde serbest bırakılan ama yıllardır hapis yatan binlerce insan için de üzgün olduklarını aktardı.

Alobeid, Baas rejimi süresince Suriye'de yaşananları "insanlık ayıbı" olarak nitelendirerek, "Kimin hangi şehirden olduğu, hangi dine mensup olduğu, hangi ırktan olduğu bizi ilgilendirmiyor. Hepimiz Suriyeliyiz. Hepimiz kardeşiz." dedi.

Baas rejimi nedeniyle 40 yıldır ülkesine gidemediğini aktaran Alobeid, "İlk fırsatta mutlaka Suriye'ye gideceğim. Şu an yapabilsem tam şu an giderdim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Suriye'nin Atina Büyükelçiliğine de bugün Suriye devrim bayrağı asıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yunanistan, Politika, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler Yunanistan'da Esed Rejiminin Devrilişini Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Suriye’den yürek sızlatan bir görüntü daha Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
16:49 Araç satışında devrim niteliğinde dönem başlıyor Araç satışında devrim niteliğinde dönem başlıyor
16:47 Görüntüler Süper Lig’den: Taraftarlar polise saldırdı Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
16:05 Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
15:51 Konyaspor, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı Konyaspor, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
15:41 Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor
15:18 Özel, kameralar önünde CHP’li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum
15:05 14 katlı binadaki patlamada ’’intihar’’ iddiası 14 katlı binadaki patlamada ''intihar'' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 23:21:34. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyeliler Yunanistan'da Esed Rejiminin Devrilişini Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.