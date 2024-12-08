Suriyeliler Yunanistan'da Esed Rejiminin Devrilişini Kutladı

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Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Yunanistan'da yaşayan Suriyeliler, başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda kutlama yaptı.

Suriye'deki Baas rejiminden kaçarak yıllardır Yunanistan'da mülteci olarak yaşayan Suriyeliler, Beşşar Esed rejiminin devrilmesini sevinçle karşıladı.

Sintagma Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli, zaman zaman tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.

Gösteriye katılan Suriyelilerden Yaser Elşehud, AA muhabirine, Baas rejiminden kaçarak 2007'de Yunanistan'a geldiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaşta kardeşini, kuzenlerini kaybettiğini belirten Elşehud, Baas rejiminin sona ermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Suriyeli Ayman el Abud da "Neredeyse 14 yıl süren savaşın ardından Beşşar Esed rejimi son bulduğu için çok mutluyuz. Suriye'deki diktatörlükten kurtulduk. Beşşar Esed ve ailesi yüzünden yıllardır kabus yaşadık. Gördüğünüz gibi insanlar şimdi kutlama yapıyor." diye konuştu.

Abud, ülkesinden uzak yaklaşık 15 milyon Suriyeli olduğunu belirterek, kendisinin de Yunanistan'a 2016'da mülteci olarak geldiğini anlattı.

Yıllardır annesini, kardeşlerini, ailesini göremediğini dile getiren Abud, "Şimdi onurumla mümkün olan ilk fırsatta ülkeme döneceğim." dedi.

Atina Selma da Suriye'deki Baas rejiminden kaçarak onlarca yıl önce Yunanistan'a iltica etmiş bir ailenin çocuğu olarak Yunanistan'da dünyaya geldiğini belirterek, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok mutluyuz. Bu, bizim için çok önemli. Tüm ülke özgürlüğüne kavuştu. Sebepsiz yere kapatılan insanlar nihayet hapishanelerden çıktı. Artık tüm bu gençler Suriye'de daha iyi bir gelecek bulacak. Bunu tüm kalbimizle diliyoruz."

Suriyeli Elsam Avvad da bugünün Suriye için en büyük bayram olduğu yorumunu yaparak onlarca yıldır ülkesinde yaşananlar için şunları söyledi:

"Suriye'deki faşizm yüzünden kalkıp ülkemizden buraya geldik. 40 yıldır buradayız. Bir tek ben değilim, benim gibi olan çok insan var. Çocuklar burada doğdu. Ülkelerinin neresi olduğunu bile bilmiyorlar. Suriye'de ise çocuklar hapishanelerde doğdu. Suriye'deki diktatörlük dayanılabilecek gibi değildi. Suriye'deki faşizm, hapishanelerdeki işkence tarif edilebilecek, akıl alabilecek gibi değildi."

Yunanistan'a 19 yaşındayken gelen ve 40 yıldır burada yaşayan Suriyeli kardiyolog doktor Maarouf Alobeid, "Bugün için, bu hayal için, bu mucize için yaşıyorduk. Bugün yaşanan mucizeyi yıllardır bekliyorduk. Dünyada buna benzer bir şey yok. Sevincimizi tarif etmek mümkün değil. Bu sevinci buradaki insanların gözünden okuyabilirsiniz." diye konuştu.

Sevinci ve kederi birlikte yaşadıklarını belirten Alobeid, Suriye'de Baas rejimine karşı mücadele ederken hayatını kaybeden, şu saatlerde serbest bırakılan ama yıllardır hapis yatan binlerce insan için de üzgün olduklarını aktardı.

Alobeid, Baas rejimi süresince Suriye'de yaşananları "insanlık ayıbı" olarak nitelendirerek, "Kimin hangi şehirden olduğu, hangi dine mensup olduğu, hangi ırktan olduğu bizi ilgilendirmiyor. Hepimiz Suriyeliyiz. Hepimiz kardeşiz." dedi.

Baas rejimi nedeniyle 40 yıldır ülkesine gidemediğini aktaran Alobeid, "İlk fırsatta mutlaka Suriye'ye gideceğim. Şu an yapabilsem tam şu an giderdim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Suriye'nin Atina Büyükelçiliğine de bugün Suriye devrim bayrağı asıldı.