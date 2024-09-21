Sürmene'de Taşkın ve Heyelan: Bir Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Sürmene'de Taşkın ve Heyelan: Bir Kişi Kayboldu

Sürmene\'de Taşkın ve Heyelan: Bir Kişi Kayboldu

Trabzon'da sağanak sonrası Sürmene'de bir kişi kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

21.09.2024 03:18
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ilçesinde bir kişiden haber alınamadığını belirterek, "Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu filan da taşımıyor, kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

Yıldırım, sağanaktan olumsuz etkilenen Araklı ilçesindeki incelemelerin ardından gazetecilere, Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde büyük bir yağış olduğunu, daha çok da Yanbolu Vadisi'ni etkilediğini söyledi.

Yağış dolayısıyla Sürmene ilçesinin Çavuşlu Mahallesi'nde su birikintisi oluştuğunu ifade eden Yıldırım, "Onun içerisinde 4 tane de araç vardı. Oradaki su tahliye edildikten sonra araçlar da çıkartıldı. Zaten park halindeki araçlar olduğu için de herhangi bir can kaybına sebebiyet vermedi. Yine Sürmene ilçemizde 10 iş yerimizin zemin katlarına su girmişti, onlar da boşaltıldı." diye konuştu.

Yıldırım, bu anlamda Sürmene'de çok büyük bir sıkıntı olmadığına işaret ederek, "Yalnız Sürmene'de bir vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu filan da taşımıyor, kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz. AFAD, belediye, jandarma, emniyet ekiplerimiz de arkadaşımızı arıyorlar, inşallah buluruz. 60-65 yaşlarında, yatsı namazını camide kılmış sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ümit ediyoruz ki güzel, sağlıklı bir haber alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Yanbolu Vadisi'ndeki yol açma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Santa Harabeleri'nden, yaylalardan ve mahallelerden gelen, ile ya da ilçeye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız yer yer yollarda kalmıştı ama onlar da şu anda araçların içerisinde değil, mahallelerdeki, yakınlardaki evlere sığınmış vaziyetteler. Onun için onlara da ulaşma gayreti içerisindeyiz. Bütün ekipler çalışıyor, bunu da başaracağız hep birlikte. Bunun dışında çok büyük bir sıkıntımız yok. İnşallah Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün verdiği habere göre de yağışlar artık azalmış vaziyette, sarı kod uyarısı kaldırıldı. Biz yine de bütün ekipmanlarımızla birlikte teyakkuz halindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve ilçe belediyelerimizin bütün ekipleri ekipmanlarıyla birlikte olay yerinde, sel alanlarında veya rüsubatın gelmiş olduğu alanlarda, heyelan bölgelerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Jandarmamız emniyet tedbirlerini alıyor. Şehir içerisindeki çalışmalarımıza AFAD ve emniyetimiz de katılmaktadır. Bu şekliyle her beraber topyekun gayret ediyoruz ki vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına sebebiyet vermeyecek şekilde bu afetten çıkmasına gayret ediyoruz. Şu ana kadar sıkıntımız yok, şükrediyoruz buna."

Vali Yıldırım, "Araklı'da dağlardan gelen suyun denize ulaşmasında yaşanan sorunun çözülmesi noktasında herhangi bir çalışma yapılacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu biraz şehrin kuruluşuyla alakalı, tabii ki bunu arkadaşlarımız değerlendireceklerdir gerek büyükşehir belediyemiz, gerekse ilçe belediyemiz. Bütün sahil ilçelerinde, sahildeki yerleşim yerlerinde buna benzer sıkıntılarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Bu, dediğim gibi şehrin yerleşmesiyle alakalı. Biz de üzerimize düşeni yaparız, AFAD'la birlikte çalışırız, zaten belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz, inşallah bundan sonra da olmaz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sürmene'de Taşkın ve Heyelan: Bir Kişi Kayboldu - Son Dakika

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