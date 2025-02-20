Suruç Katliamı Nedenleri İzmir'de Anıldı

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(İZMİR) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 10 yıl önce meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı. Suruç Aileleri İnisiyatifi adına açıklamayı yapan Ali Hıdır Kılıç, adalet çağrısında bulunarak "Yaklaşık 10 yıldır 'Suruç için adalet, herkes için adalet' diyoruz. Ne kadar gözaltı, tutuklama saldırısı olursa olsun 33'lerin arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız. 33'lerin ideallerini, hayallerini savunmaktan, onları her yerde anmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te İŞİD'in bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 33 kişi, saldırının 115. ayında İzmir'de anıldı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi, Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde hayatını kaybedenler için basın açıklaması düzenledi. Suruç Aileleri İnisiyatifi adına açıklamayı Ali Hıdır Kılıç yaparken Kılıç, Suruç katliamında adaletin hala sağlanmadığını söyledi.

"Adalet mücadelemiz sürekli olarak engellenmeye çalışıldı"

'Suruç için adalet' arayışlarının bitmediğini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 115 ay önce yıkılmış bir kenti yeniden inşa etmek için yola çıkan çoğu üniversite öğrencisi yüzlerce kişi mola verdikleri Urfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi'nde canlı bombalı bir saldırıya uğradı. Yapılan saldırı sonucunda 33 düş yolcumuz ölümsüzleşti, yüzlerce arkadaşımız yaralandı. Bizler Suruç aileleri, yaralıları ve 33 düş yolcusunun arkadaşları olarak onların isimlerini sokaklara yazmaktan, adalet mücadelesini devam ettirmekten hiç vazgeçmedik. Ancak 10 yıla yakın bir süredir bu adalet mücadelemiz sürekli olarak engellenmeye çalışıldı. Düş yolcularımızı anmak, mezarları başlarında konuşmalar yapmak, her ayın 20'sinde yaptığımız oturma eylemimiz suç olarak gösterildi. Adalet arayışçılarımız aramızdan alınarak koparılmaya çalışıldı. Ailelerimizden avukatlarımıza, avukatlarımızdan yaralılarımıza, yaralılarımızdan dostlarımıza kadar birçoğumuz çeşitli nedenlerle defalarca kez gözaltına alındık, tutuklandık."

"Suruç için adalet isteyenler suçlandı, tutuklandı"

Yaşanan son tutuklama ve gözaltıları hatırlatan Kılıç, şunları söyledi:

"21 Ocak'ta İstanbul merkezli 5 ilde ESP ve SGDF'ye ve 14 Şubat'ta İzmir merkezli DEM Parti'ye dönük yapılan gözaltı saldırıları oldu. Bu saldırılar sonunda 21 Ocak'ta gözaltına alınanlardan Suruç yaralımız Uğur Ok ve Aile İnisiyatifimizin sözcülerinden Emrah Topaloğlu ile İzmir'de gözaltına alınan Suruç yaralımız ve aynı zamanda Aile İnisiyatifimiz sözcülerinden Koray Türkay tutuklandı. Ayrıca meydanlarda, mezar anmalarında bizi yalnız bırakmayan 33 düş yolcusunun 32 arkadaşı daha tutuklanarak Marmara Kapalı hapishanesine götürüldü. Bizleri bunca zamandır yalnız bırakmayan dostlarımıza 33'leri neden andıkları, mezarlarına neden gittikleri, mahkemelere neden katıldıkları gibi sorular sorulmuş, bununla da sınırlı kalınmayarak bunları örgüt talimatı ile yaptıkları iddia edilmiştir. Oysa aileler olarak biz de biliyoruz ki 33'leri anmak talimat ile değil, adalet mücadelesi ile, insan olmakla ilgilidir. Bu yüzden yaklaşık 10 yıldır 'Suruç için adalet, herkes için adalet' diyoruz. Tutuklanan onlarca genç her yıl Suruç için adalet demekten vazgeçmedi. Bunu mahkeme salonlarında, sokaklarda, meydanlarda haykırmaktan bir gün bile vazgeçmediler. Urfa'da görülen katliam davasında hiçbir adım atılmazken, taleplerimiz sürekli olarak reddedilirken Suruç için adalet isteyenler suçlandı, tutuklandı."

"33'lerin ideallerini, hayallerini savunmaktan, onları her yerde anmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bizler aileler olarak gençlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Ne kadar gözaltı, tutuklama saldırısı olursa olsun 33'lerin arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız. 33'lerin ideallerini, hayallerini savunmaktan, onları her yerde anmaktan vazgeçmeyeceğiz. O yüzden bu ay hem 33 düş yolcumuz için hem de ocak ve şubat aylarında tutuklanan Suruç yaralıları ve dostlarımız için adalet diyoruz."