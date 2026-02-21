Suruç\'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda belirlenen 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma ekiplerinin katılımıyla adreste yapılan aramada, uzun namlulu tüfek ile 2 şarjör ve 100 mermi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.