Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 63 ZF 532 plakalı tır, Suruç-Şanlıurfa otoban bağlantı yolunda, M.P. idaresindeki 27 N 3981 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar yoldan çıktı.
Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Tır ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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