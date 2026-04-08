ŞUSKİ Biyogaz Balonu Temin ve Montaj İşi İçin İhale Açıldı
ŞUSKİ Biyogaz Balonu Temin ve Montaj İşi İçin İhale Açıldı

08.04.2026 03:20
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Merkez Atıksu Arıtma Tesisi için 2 adet biyogaz balonu tedarik etmek üzere açık ihale gerçekleştirecek. İhale 30 Nisan 2026'da yapılacak.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde bulunan biyogaz balonu temin ve montaj işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale açacak. İhale, 30 Nisan 2026 saat 10:00'da Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35 63300 Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacak ve e-teklifler bu adreste açılacak.

İhale konusu, 2 adet 2 membranlı biyogaz balonu (4.410 m³) mal alım işidir. İş, sözleşme imzalandıktan 10 gün sonra başlayacak ve yüklenici, malzemeleri işe başlama tarihinden itibaren 210 gün içinde ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ambarlarına veya idarenin göstereceği yerlere teslim edecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

Katılım için isteklilerin EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu, ihaleye katılım belgesi ve diğer eklerle hazırlanacak, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek. İstekliler, teklif bedelinin en az %3'ü oranında geçici teminat verecek ve tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 180 takvim günü olacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre

